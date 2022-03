Oscar 2022: acompanhe o tapete vermelho da premição

A 94ª edição do Oscar acontece na noite desse domingo, 27, no Dolby Theater, em Hollywood. Transmitida no Brasil no Globoplay e pelo canal pago TNT, a cerimônia tem apresentação de Regina Hall, Amy Schumer e Wanda Sykes, que conduzem o evento a partir das 21h do horário de Brasília. Antes disso, porém, o tapete vermelho da premiação recebe as celebridades mais badaladas de Hollywood, que prometem agitar a noite com looks glamurosos e muita elegância.

A cerimônia deste ano retomou de vez o “velho normal” de antes da pandemia dispensando completamente o uso das máscaras no tapete vermelho. As celebridades desfilam sem o acessório. Na edição de 2021 as máscaras foram dispensadas diante das câmeras, mas eram recomendadas nos intervalos comerciais, quando as câmeras estavam desligadas, e também podiam ser vistas na chegada do evento e na entrada do anfiteatro. Agora, o acessório será exigido apenas dentro do Dolby Theater para os convidados que ficarão no mezanino. Testes de Covid-19 e vacinação permanecem uma exigência para grande maioria dos convidados – a vacina não será exigida dos apresentadores e artistas que farão números musicais, mas eles serão testados antes da premiação.

Confira a seguir quem já passou pelo tapete:

