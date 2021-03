Como o filme ‘Viúva Negra’ foi afetado pelo atraso na vacinação pelo mundo

Nesta semana, em um ousado e, ao que tudo indica, definitivo passo, a Disney reorganizou sua agenda de lançamentos. Um dos filmes mais esperados desde o ano passado, Viúva Negra, adiado diversas vezes pela pandemia, agora vai estrear nos cinemas e no Disney+ de forma simultânea, no dia 9 de julho, nos países onde a plataforma de streaming está disponível. Antes, seguirá o mesmo esquema o live-action Cruella, com a vilã interpretada por Emma Stone, em 28 de maio.

A decisão está diretamente ligada a variação no controle da pandemia em diferentes países. Enquanto os Estados Unidos, o maior mercado para a indústria do cinema, se mostra avançado na vacinação, outras localizações importantes para Hollywood estão atrasadas no controle da doença, caso de países da Europa, como França e Alemanha, e até mesmo o Brasil, que soma quantias pomposas para os filmes da Marvel.

Levantamento feito pela revista Variety mostra que todos os estados americanos continuam com alguma restrição em relação aos cinemas, sendo que a maioria reduziu a capacidade para em torno de 50% da ocupação da sala. Nova York e Los Angeles, duas cidades de grande apelo para a bilheteria, estão com cinemas abertos, porém operando com apenas 25% de ocupação de salas. Algumas redes afirmaram que permanecerão fechadas até que “as condições de operação se estabilizem”. No Brasil, os cinemas continuam fechados enquanto mais de 20 estados estão com a taxa de novos casos em alta.

No ano passado, a Disney foi a primeira a reconhecer, em meio à pandemia, que deveria levar seus filmes para o streaming. Mulan estreou nos Estados Unidos neste esquema híbrido, com uma cobrança de aluguel no Disney+. O mesmo método de cobrar um valor a parte da assinatura pelo chamado Premier Access foi usado com a estreia mais recente do estúdio, Raya e o Último Dragão, no dia 5 de março.

A retomada de estreias exclusivas do estúdio nos cinemas está prevista para começar em 19 de agosto, com o filme estrelado por Ryan Reynolds Free Guy – Assumindo o Controle, seguido por Shang Chi e a Lenda dos Dez Anéis no dia 2 de setembro; King’s Man: A Origem ficou para 23 de dezembro; Deep Water em 13 de janeiro de 2022 e Morte no Nilo em 10 de fevereiro de 2022.

O anúncio da Disney acontece próximo à movimentação de outros estúdios e distribuidoras, que também perceberam no streaming a saída para amenizar as perdas causadas pelos cinemas fechados. No Brasil, longas indicados ao Oscar, marcados para estrear nos cinemas, começaram a ser lançados em plataformas de aluguel como o Now. Já a Warner, nos Estados Unidos, afirmou que só voltará a lançar filmes com exclusividade nos cinemas em 2022 — enquanto isso, os longas da empresa vão estrear no HBO Max.