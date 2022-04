Chris Rock fez piada sem saber da doença de Jada Pinkett Smith, diz irmão

Em entrevista ao jornal americano Los Angeles Times, Kenny Rock voltou a falar sobre o episódio de agressão envolvendo Will Smith e o seu irmão, Chris Rock, na noite do Oscar 2022. Kenny afirmou que Chris não sabia que Jada Pinkett Smith, esposa do ator, sofre de alopecia — doença autoimune que afeta o crescimento do cabelo. Durante a premiação, o comediante, que apresentava a categoria de melhor documentário, fez uma piada de mau gosto sobre o fato de Jada estar careca e, como consequência, recebeu um indesculpável tapa de Will Smith.

“A piada foi engraçada. Não foi hilário, mas sei que se ele soubesse que ela tinha alopecia… ele não faria uma piada sobre isso. Mas ele não sabia”, disse Kenny Rock. O irmão do comediante também criticou a postura da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas no momento do ocorrido — já que Smith não foi removido da cerimônia. “Ele deveria ter sido escoltado para fora de lá. Eu os responsabilizo por isso. Ele poderia ter subido no palco e feito qualquer coisa com meu irmão. Poderia ter sido muito pior do que um tapa.”

Cerca de 20 minutos após o momento do tabefe, Will Smith venceu como melhor ator pelo filme King Richard – Criando Campeãs. Em seu discurso de agradecimento, ele pediu desculpas a Academia, mas não fez nenhuma menção a Chris Rock. As desculpas direcionadas ao comediante vieram apenas na noite seguinte, através de um comunicado postado nas redes sociais do ator — o que não foi bem aceito pelo irmão de Rock. “Não, eu não aceito porque não acho que seja genuíno. Acho que seu publicitário e as pessoas que trabalham com ele provavelmente o aconselharam a fazer isso”, disse.

De acordo com o que foi reportado pelo Los Angeles Times, após a agressão Kenny Rock falou que gostaria que a Academia tomasse medidas disciplinares contra Will Smith, retirando seu Oscar e impedindo-o de participar de futuras cerimônias. “Me consome assistir isso de novo e de novo, porque vi um ente querido sendo atacado e não havia nada que pudesse fazer”, comentou sobre o tapa. Smith estava sendo investigado pelos organizadores do evento, que discutiam tomar medidas disciplinares – mas, em 1º de abril, o ator renunciou a seu cargo na Academia.