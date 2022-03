Will Smith e Chris Rock: a relação quente que culminou no tapa do Oscar

Na noite do domingo, 27, Will Smith surpreendeu a audiência do Oscar ao subir no palco da cerimônia e dar um tapa na cara de Chris Rock, logo após o apresentador fazer uma piada de mau gosto sobre a cabeça raspada de sua esposa, Jada Pinkett Smith, portadora de uma doença autoimune que leva à queda de cabelo. As idas e vindas da relação do trio, porém, não são de hoje – na verdade, o casal e Chris Rock se conhecem há mais de vinte anos e – acredite – costumavam manter uma calorosa amizade.

Os dois atores se conheceram em 1995, quando Will e Rock estrelaram juntos um episódio de Um Maluco no Pedaço. Na ocasião, Rock fez uma participação especial como Jasmine, uma mulher que Will precisava levar a um encontro às cegas para manter seu emprego. Os dois vão a uma balada e dançam agarradinhos – sim, Will Smith já viveu na tela um improvável “crush” de mentirinha com Chris Rock. Rock e Jada também já foram parceiros de cena: os dois estrelaram juntos três filmes da franquia Madagascar na última década. Os três costumavam ser flagrados confraternizando juntos, e Rock chegou a dizer que suas filhas eram fãs da cantora Willow Smith, filha do casal.

A relação parece ter começado a desandar em 2016, no próprio Oscar, justamente por causa das piadas sempre cáusticas de Rock. Naquele dia, ele alfinetou Jada em seu monólogo de abertura. “Jada boicotar o Oscar é como eu boicotar as calcinhas da Rihanna… não fui convidado”, disse ele na ocasião – à época, a atriz se recusou em ir à premiação em protesto contra a ausência de negros nas categorias principais. Ainda na festa, Rock também deu outra justificativa para a ausência de Jada: “Eu entendo. Ela não veio porque está brava por Will não ter sido indicado por Um Homem entre Gigantes”, disparou, antes de dizer que era injusto Will ter embolsado 20 milhões de dólares pelo filme As Loucas Aventuras de James West. Os comentários geraram um climão, e Jada respondeu ressabiada dizendo que isso fazia parte, e era preciso seguir lutando.

Já em 2018, Rock fez mais um comentário no mínimo indelicado. Em uma postagem nas redes sociais em que Will parabenizava a ex-esposa Sheree Zampino pelo aniversário e dizia amá-la, ele escreveu: “Uau… Você tem uma esposa muito compreensiva”, fazendo referência a Jada. Zampino, que mantém uma relação de amizade com o ex-marido, retrucou pedindo que Rock parasse de destilar ódio. Nenhum sinal de uma rixa entre os dois foi tão chocante, porém, quando a cena protagonizada no palco do Oscar – que há quem diga ter sido combinada. Agora, é esperar para ver se a inimizade ficará por isso mesmo ou se teremos novos capítulos pela frente.

Cena em que os dois interagem em Um Maluco no Pedaço