Oscar 2022: o ‘efeito Viagra’ do tapa de Will Smith no ibope do prêmio

A 94ª edição do Oscar, realizada no último domingo, 27, conseguiu recuperar a atenção do público após uma audiência desastrosa em 2021. Segundo os dados mais quentes divulgados pela Nielsen, o crescimento foi de 58% em relação ao ano passado, totalizando 16,6 milhões de espectadores. Apesar do crescimento da edição, este é ainda o segundo pior desempenho de audiência na história do Oscar.

Diferentemente do que se espera de uma premiação do cinema, o que causou maior repercussão não foram os filmes premiados, mas sim o tapa que Will Smith acertou em Chris Rock durante a cerimônia. Foram computados 511.000 novos espectadores durante o período de 15 minutos que incluía a cena. Mais tarde, quando Will Smith subiu ao palco para o discurso de aceitação do prêmio de melhor ator por King Richard, a audiência aumentou novamente em 614.000 espectadores, em um total de 17,398 milhões.

Ainda assim, o momento da briga não revelou o pico de audiência da noite: os maiores números foram registrados na altura da premiação em que Troy Kotsur venceu na categoria de melhor ator coadjuvante por No Ritmo do Coração, somando 17,679 milhões de espectadores. Kotsur é o primeiro ator surdo a receber um Oscar. A cerimônia terminou às 23h43 no horário local, mas a Nielsen só mediu a audiência até às 23h19 — portanto, não se tem conhecimento dos índices dos 24 minutos finais da transmissão, quando o prêmio maior da noite foi anunciado.