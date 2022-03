Baldwin se afasta de produtores ‘Rust’ para evitar indenização por morte

Em 15 de fevereiro, o ator Alec Baldwin e outros membros da produção do filme Rust foram processados pela família de Halyna Hutchins, diretora de fotografia morta em 21 de outubro por uma arma disparada acidentalmente por Baldwin no set. Menos de um mês depois desse e de outros processos em andamento, o ator busca agora se afastar dos produtores do filme, na tentativa de se proteger contra as ações legais que se acumulam. O que está em jogo, especialmente, é o fator financeiro: a possibilidade de a família de Hutchins ganhar na Justiça americana o direito por uma indenização gorda pode acaba respingando em Baldwin. Nesta sexta-feira, 11, os advogados do ator preencheram uma demanda de arbitragem contra o produtor principal do filme, Ryan Smith, e a Rust Move Productions LLC. No documento, o ator nega a culpa pelo assassinato e diz que não deveria ser responsabilizado financeiramente.

“Este é um exemplo raro em que o sistema quebrou, e alguém deve ser considerado legalmente culpado pelas consequências trágicas”, diz o documento. “Essa pessoa não é Alec Baldwin.” A declaração alega que foi assegurado que a arma não continha nenhuma munição real, e que o ator não era o responsável pela verificação disso ou pela segurança de armas no set. O advogado de Baldwin procura invocar uma cláusula no contrato que poderia indenizá-lo em todos os processos atuais e futuros. “Como ele havia feito ao longo de sua carreira, Baldwin confiou nos outros profissionais no set para fazer seus trabalhos”, diz o documento, que ainda menciona outras produções em que o ator esteve envolvido, nas quais manuseou armas de fogo com segurança.

O documento também revela que Baldwin está fazendo um esforço para dar continuidade às filmagens de Rust e contribuir em parte para um acordo com a família de Halyna Hutchins. Porém, apresenta mensagens de texto entre o ator e Matthew Hutchins, viúvo de Halyna, mostrando que o relacionamento entre os dois mudou com o tempo, indo de condolências e apoio mútuo até o processo aberto pela família. Segundo o documento, antes do processo da família ser divulgado, Baldwin e Hutchins estavam conversando sobre um acordo financeiro para a família, que o viúvo havia considerado uma “proposta interessante”. Mas, em um segundo telefonema, pareceu menos aberto. Por meio dos advogados, o ator diz que “os planos de concluir Rust e canalizar seus recursos para um fundo para benefício de Hutchins e de seu filho infelizmente fracassaram como resultado do processo e dessas declarações públicas”, em referência à entrevista concedida por Matthew Hutchins em 24 de fevereiro, na qual revela ter tido raiva de Baldwin e o acusado de fugir à responsabilidade.