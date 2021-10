Alec Baldwin mata por acidente diretora de fotografia com tiro cenográfico

Atualizado em 22 out 2021, 10h26 - Publicado em 22 out 2021, 08h49

O ator Alec Baldwin matou acidentalmente a diretora de fotografia Halyna Hutchins, de 42 anos, após disparar uma arma cenográfica no set do filme Rust. O tiro também atingiu o diretor do filme, Joel Rust, de 48, que foi levado ao hospital mas já teve alta. A informação foi confirmada pela polícia do condado de Santa Fé, no estado do Novo México, onde fica o set de filmagens.

Segundo a polícia, o disparo ocorreu durante as filmagens de uma cena, mas não sabe se era durante um ensaio ou gravação. As autoridades agora investigam como uma munição real foi utilizada. A produção do filme está parada e testemunhas estão sendo interrogadas. O ator ficou transtornado e foi visto por um jornal local chorando enquanto falava ao telefone do lado de fora da delegacia.

Acidentes como esses são raros em sets de filmagens e o uso de armas de fogo durante gravações é sujeito a rigorosos padrões de segurança nos Estados Unidos. Vários tipos de armas cenográficas pode ser usadas, até de plástico. Embora ainda sob investigação da polícia, a arma utilizada por Baldwin deveria estar carregada com uma munição chamada blanks. Esse tipo de equipamento é bastante conveniente porque, basicamente, usa munições reais modificadas, ou seja, em uma cápsula contendo pólvora, a bala é substituída por materiais como algodão e papel. O efeito é de tiro de verdade, com estrondo, recuo, explosão e a combustão da pólvora. Foi exatamente uma troca de munição blanks por uma de verdade que matou o filho de Bruce Lee, Brandon Lee, em 1993, no set do filme O Corvo.

O filme Rust é estrelado e produzido por Baldwin. A história é ambientada no velho oeste, em 1880, e tem no elenco os atores Jensen Ackles e Travis Fimmel. No enredo, o ator interpreta um personagem fora da lei, avô de um menino de 13 anos, condenado por um assassinato acidental.

A diretora de fotografia Halyna Hutchins nasceu na Ucrânia e cresceu em uma base militar soviética no Circulo Polar Ártico. Anos depois, mudou-se para Los Angeles para estudar cinema. Como diretora de fotografia, trabalhou nos filmes Archenemy (2020), Blindfire (2020) e The Mad Hatter (2021).