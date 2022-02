Marido de diretora morta em ‘Rust’ detona Baldwin: “Raiva de vê-lo falar”

Em entrevista que foi ao ar nesta quinta-feira, 24, no programa Today, da NBC, Matt Hutchins, marido da diretora de fotografia Halyna Hutchins, morta em 21 de outubro no set do filme Rust, se pronunciou sobre o ocorrido. E aproveitou a oportunidade para desaprovar o comportamento de Alec Baldwin. Hutchins alegou ter ficado com raiva pelo fato de o ator e produtor não ter aceitado a responsabilidade pela morte de Halyna — Baldwin era quem manejava a arma quando a mesma foi disparada inesperadamente durante as gravações, atingindo a diretora. Em dezembro, Baldwin concedeu uma entrevista à ABC News, na qual afirmou: “Eu nunca apontaria uma arma para ninguém e puxaria o gatilho. Nunca.”

Perguntado sobre como se sentiu assistindo a essa entrevista, Matt Hutchins disse: “Fiquei com tanta raiva de vê-lo falar sobre a morte dela tão publicamente de forma tão detalhada, e então não aceitar qualquer responsabilidade depois de ter acabado de descrever [como foi] matá-la.” O marido de Halyna ainda afirmou que quase parecia que Baldwin era a vítima. “Nós o ouvimos culpar Halyna na entrevista, transferir a responsabilidade para os outros, e o vimos chorar por isso – realmente devemos nos sentir mal por você, Sr. Baldwin?”, questionou Hutchins.

Para ele, a ideia de que a pessoa que segurava a arma não seja responsável é absurda. Apesar disso, Hutchins ressaltou que havia vários problemas de segurança no set e, portanto, há várias partes responsáveis. No dia 15 de fevereiro, a família de Halyna anunciou um processo de homicídio culposo contra Baldwin e outros responsáveis pela morte da diretora. O processo leva em consideração que ao menos quinze normas da indústria foram desconsideradas no set, e que Baldwin não precisava utilizar uma arma para alinhar o tiro, além de que o armeiro responsável não estava presente quando a arma foi entregue ao ator.

Na entrevista ao Today, Matt Hutchins também abriu algumas memórias sobre a esposa e contou sobre o momento em que revelou ao filho Andros, de 9 anos, que a mãe havia morrido. “Meu coração afundou imediatamente”, disse. Ele descreve que precisou ser direto, já que iriam para o aeroporto e viajar até Santa Fé, onde o set de Rust estava localizado. “Eu não queria que ele pensasse que iríamos vê-la e nos divertir juntos, e elevar as esperanças dele. Eu disse a ele que sua mãe havia sido baleada e morrido. E é claro que ele não acreditou imediatamente. Ele não queria acreditar”, lembrou Hutchins. Ele teve de repetir a notícia várias vezes para que a criança acreditasse. Halyna ligava todas as noites do set para falar com o filho e desejar boa noite.

Quando perguntado na entrevista sobre o que seria “justiça”, o marido da diretora afirmou: “Estamos buscando justiça de todas as maneiras possíveis com o processo, procurando responsabilizar as pessoas envolvidas pela morte de Halyna, que era totalmente evitável. No final, a justiça não trará Halyna de volta, mas talvez a memória dela possa ajudar a manter as pessoas seguras e evitar que algo assim aconteça novamente.”