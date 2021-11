Após morte em ‘Rust’, Dwayne Johnson vai parar de usar armas em set

Após a tragédia no set de filmagem de Rust, em que o ator Alec Baldwin matou acidentalmente em 21 de outubro a diretora de fotografia Halyna Hutchins com um disparo de arma de fogo, o ator de filmes de ação Dwayne Johnson declarou em entrevista a revista Variety que não usará mais armas reais adaptadas com munição falsa em suas produções. O astro estará em cartaz no filme Red Notice, com Ryan Reynolds e Gal Gadot – onde também foram usadas armas de fogo reais.

Segundo o ator, o filme, que será lançado direto no streaming em 12 de novembro, seguiu os protocolos de segurança, mas ele se comprometeu em não usar mais armas de fogo reais nas filmagens. A pergunta que fica, aliás, é: existe mesmo a necessidade de usar armas reais em filmes?

O artista contou que agora só usará armas de plástico e fará cumprir essa regra em todos os estúdios e sets de filmagens que trabalhar daqui em diante. “Não posso falar por mais ninguém, mas posso dizer que qualquer filme, programa de televisão ou outra produção que façamos, não usaremos armas de verdade”, afirmou.

Para o ator, quando um acidente dessa magnitude acontece, a coisa mais prudente e inteligente a fazer é parar para reexaminar os protocolos. A produtora de Dwayne, Seven Bucks Productions, esteve por trás de lucrativos filmes, como Jumanji e Jungle Cruise. O endosso de Johnson, um astro muito respeitado em Hollywood, pode ter força suficiente para, finalmente, acabar de vez com o uso de armas de fogo nos sets de filmagens.