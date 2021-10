Alec Baldwin: a trágica semelhança entre o acidente no set e trama de Rust

Atualizado em 22 out 2021, 15h03 - Publicado em 22 out 2021, 14h43

Rust, filme que Alec Baldwin coproduz e no qual interpreta o personagem principal, narra a história de Harland Rust, um homem condenado à morte após matar acidentalmente um fazendeiro local. A história do filme, infelizmente, agora guarda uma lamentável semelhança com a vida real, após o ator ter matado acidentalmente a diretora de fotografia Halya Hutchins, de 42, ao disparar uma arma cenográfica carregada com munição de verdade.

Ambientado nos anos 1880, no Kansas, nos Estados Unidos, o filme acompanha também Lucas, neto de Rust, um garoto de 13 anos, que precisou aprender a se virar sozinho e cuidar do irmão. Juntos, avô e neto, fogem das autoridades após a sentença de morte de Rust. Na sequência, eles são perseguidos pela polícia e por um caçador de recompensas. O filme estava sendo gravado no rancho Bonanza Creek, nos arredores de Santa Fé, no Novo México.

Com roteiro e direção de Joel Souza, que também foi ferido no disparo, o filme, além de Baldwin, tem no elenco Brady Noon, como o neto Lucas, Francis Fisher, como a avó, Travis Fimmel (o Ragnar Lothbrok, da série Vikings), como caçador de recompensas, e Jensel Ackles, como o personagem Wood Helm. O filme, que não tinha previsão de estreia, teve suas filmagens interrompidas após o caso.

No Instagram, o ator se pronunciou sobre o acidente. “Não há palavras para expressar meu choque e a tristeza em relação ao trágico acidente que tirou a vida de Halyna Hytchins, esposa, mãe e colega de trabalho”, escreveu. O astro disse ainda que está colaborando com as autoridades e que ofereceu apoio à família, ao marido e ao filho da diretora.