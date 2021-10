‘Rust’: Além de Baldwin, armeira e diretor assistente são investigados

Atualizado em 29 out 2021, 17h51 - Publicado em 29 out 2021, 17h42

Além de Alec Baldwin, a armeira Hannah Gutierrez-Reed e o diretor assistente Dave Halls são o “foco principal” da investigação pelo tiro acidental que matou a cineasta Halyna Hutchins e feriu o diretor Joel Souza no set de gravações do filme Rust. Os três manusearam a arma suspeita antes do acidente, o que faz deles as testemunhas mais importantes do caso, disse o porta-voz do Departamento do Xerife do Condado de Santa Fé, Juan Rios, ao The Hollywood Reporter. Gutierrez-Reed, em comunicado divulgado nesta sexta-feira, 29, além de ter expressado suas condolências à família de Hutchins, falou que “não fazia ideia de onde vieram os projéteis” recuperados pelas autoridades e que toda a produção do longa era “insegura”.

A armeira explicou que todas as armas de fogo eram trancadas durante a noite e nos horários de almoço. Além disso, os advogados Jason Bowles e Robert Gorence contaram que ela trabalhava em dois cargos na produção do filme, o que tornou difícil a concentração em suas funções como armeira. “Ela brigou para que houvesse treinamento, dias de manutenção para as armas e tempo adequado para a preparação da cena do tiroteio, mas no final das contas foi anulada pela produção e seu departamento”, diz o texto.

Durante entrevista coletiva nesta quarta-feira, 27, o xerife Adan Mendoza afirmou que os investigadores encontraram uma arma de plástico, uma arma de fogo que não funcionava e 500 cartuchos de munição — incluindo cartuchos em branco, falsos e suspeitas de projéteis reais. De acordo com as autoridades, Gutierrez-Reed havia dito a um investigador que nenhuma munição real era mantida no set. Mas segundo Mendoza, a afirmação “não era uma declaração exata”, já que foi comprovado que a bala que matou a cinegrafista era de chumbo, ou seja, real.

O outro investigado, o diretor assistente Dave Halls, assumiu em depoimento à polícia, conseguido pelo jornal americano The New York Times, que não fez a inspeção completa da arma antes de entregá-la a Alec Baldwin. No documento judicial consta que Halls gritou “arma branca” antes de passá-la ao ator, termo usado na indústria que significa que o objeto é seguro. Segundo o diretor assistente, Hannah Gutierrez-Reed entregou a arma aberta para que ele pudesse checá-la, mas Halls não viu todos os cartuchos, apenas três, e também afirma não se lembrar se girou o tambor do revólver.

Esta não é a primeira vez em que Dave Halls se envolve com acidentes com armas em set de filmagens. Em 2019, ele foi demitido da produção do longa Freedom’s Path, após um acidente com arma que deixou um membro da equipe ferido. De acordo com relatos dados a CNN por pessoas que trabalharam com ele, Halls não respeitava protocolos de segurança relativos aos equipamentos perigosos. Além disso, houveram alegações de que ele teria comportamento sexual inadequado com colegas. Sobre o ocorrido em Rust, Dave Halls ainda não se pronunciou publicamente.