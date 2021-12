Após fala transfóbica de autora, esporte de Harry Potter mudará de nome

A liga de quadribol dos Estados Unidos anunciou que vai mudar o nome do esporte após os mais recentes comentários transfóbicos publicados pela autora de Harry Potter, J.K. Rowling. O esporte, criado pela escritora e praticado pelo personagem na ficção, foi adaptado para a vida real. Entre os novos nomes sugeridos estão Quadball, Quadraball, Quidstrike, Quidball e Quicker.

Os atletas da modalidade, que é praticada com as pessoas montadas em vassouras, disseram que se orgulham da sua diversidade e que eles sempre foram inclusivos com todos. “As ligas estão esperando que uma mudança de nome possa ajudá-las a continuar a se distanciar das obras de J.K. Rowling, autora da série de livros Harry Potter , que está cada vez mais sob escrutínio por suas posições anti-trans nos últimos anos”, disseram os praticantes em declaração oficial.

A declaração diz ainda que os atletas se orgulham de terem desenvolvido uma reputação em relação ao esporte como um dos mais progressistas do mundo em igualdade de gênero e inclusão – em parte, graças à sua regra de número máximo de gênero. Ou seja, uma equipe não pode ter mais que quatro jogadores do mesmo gênero em campo de cada vez.

A polêmica em relação a J.K. Rowling começou em 2020, quando ela publicou uma série de tuítes com mensagens anti-trans. Desde então, diversos atores da série, como Rupert Grint, Daniel Radcliffe e Emma Watson se manifestaram contra a escritora.