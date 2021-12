Maria Fernanda Cândido confirma papel em novo filme da saga Harry Potter

Com a divulgação do novo trailer de Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore nesta segunda-feira, 15, a atriz brasileira Maria Fernanda Cândido confirmou que fará parte do elenco do longa representando o Brasil no universo fantástico de Harry Potter. Ela dará vida à bruxa Vicência Santos, que concorre ao posto de Chefe Suprema da Confederação Internacional dos Bruxos.

“Estou muito contente em anunciar que representarei o Brasil em Animais Fantásticos. No filme, interpreto Vicência Santos. Não vejo a hora de vocês descobrirem mais sobre ela”, escreveu ela no Instagram. No longa, os bruxos Alvo Dumbledore (Jude Law) e Newt Scammander (Eddie Redmayne) se unem para impedir que o bruxo das trevas Gellert Grindewald (Mads Mikkelsen), cada vez mais perto de seus objetivos, domine o mundo da magia.

O filme tem previsão de estreia para 15 de abril de 2022 nos cinemas brasileiros.