J.K. Rowling lidera vendas na Inglaterra com livro acusado de transfobia

Troubled Blood, novo livro de Robert Galbraith, pseudônimo usado por J.K. Rowling em uma série de thrillers, lidera atualmente as vendas na Inglaterra, com 65.000 cópias vendidas em cinco dias.

A obra protagonizada pelo já famoso detetive Cormoran Strike traz um homem suspeito de assassinato que se veste como mulher para cometer os crimes. O livro reacendeu as acusações contra a escritora, tida como transfóbica por comentários feitos nas redes sociais.

Livrarias optaram por boicotar a autora. Enquanto alguns antigos leitores queimaram seus livros – e postaram vídeos nas redes sociais. Toda essa controvérsia não parece ter surtido efeito nas vendas. Os dados iniciais na Inglaterra apontam que este é o livro da série de suspense com o maior número de cópias comercializadas em uma semana.

Em junho, a autora postou no Twitter um artigo que no título se referia a “pessoas que menstruam”. Irônica, ela devolveu: “Pessoas que menstruam. Tenho certeza que existia um nome para essas pessoas”, escreveu na rede social antes de tentar “lembrar” a palavra “mulher”. Criticada pela comunidade trans, J.K. manteve a postura. “Se gênero não for real, então não existe atração entre pessoas do mesmo sexo. A realidade de mulheres no mundo é apagada. Eu amo pessoas trans, mas apagar o conceito de gênero remove a possibilidade de discutir de fato suas realidades.” Em seguida, ela reforçou seu posicionamento em um artigo no qual disse que mulheres trans que não passaram por transição cirúrgica e hormonal não deveriam ter acesso a banheiros femininos.