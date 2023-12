Ana Hickmann: os bastidores da grave queixa-crime feita contra o ex-marido

Durante a tarde de quarta-feira, 20, a apresentadora Ana Hickmann passou duas horas prestando um longo depoimento à Polícia Civil de São Paulo sobre a queixa-crime registrada por ela contra seu ex-marido e empresário, Alexandre Correa. A lista de acusações é longa e respaldada por um parecer técnico pericial acompanhado por seu advogado, Fernando José da Costa. Ana pede que Correa seja investigado pelos crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro, falsidade documental e ideológica e estelionato.

Casados por 25 anos, os dois romperam em novembro, quando Ana o denunciou por violência doméstica. Recentemente, Correa se tornou réu pelos crimes de lesão corporal dolosa e de constrangimento à criança – delito previsto no Eca, referente ao fato de Ana ter sido agredida diante do filho, de 10 anos de idade. Somando todas as acusações, se Correa for condenado, sua pena pode passar de 30 anos.

A VEJA, a defesa da apresentadora conta que o desentendimento entre o casal começou quando Ana recebeu uma cobrança da qual desconhecia a origem – ponta de um enorme iceberg que revelaria uma dívida de 40 milhões de reais envolvendo suas empresas e até sua pessoa física. Agora, tomando as rédeas dos empreendimentos, ela contratou a perícia que analisou, até o momento, parte da movimentação financeira das empresas a partir de 2018. “Ainda falta muito a ser analisado, mas já foram encontradas irregularidades graves, com movimentações sem respaldo e assinaturas falsas atribuídas a Ana Hickmann”, conta José da Costa.

A polícia deu início às investigações, que vão contar com exames grafotécnicos, para comprovar que as assinaturas não são de Ana Hickmann, e a peritagem de computadores da empresa. “Ela vai se defender desses débitos, que serão questionados como indevidos”, diz o advogado.

Entre os documentos estão vários cheques dados a terceiros assinados com o nome da apresentadora e outros nominais a Alexandre, entre eles dois cheques que somam 25 milhões de reais atrelados a um apartamento do casal, que valia 6 milhões – em seguida, a perícia teria descoberto que Ana continua a bancar os custos do imóvel, mesmo tendo outro morador no local. Nomes de parceiros comerciais se repetem entre as movimentações feitas por Alexandre, inclusive de funcionários da empresa e de um cartório que será intimado a prestar depoimento. Foram encontradas ainda duas doações feitas para Alexandre, no valor de 200 milhões de reais cada uma — dinheiro do qual Ana Hickmann nunca ouviu falar.