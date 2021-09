Amy Winehouse ganhará exposição em museu com manuscritos e instrumentos

Dez anos após a morte de Amy Winehouse, a artista ganhará uma grande exposição sobre sua vida e carreira no Design Museum, em Londres. Com abertura marcada para o dia 26 de novembro, Amy: Beyond the Stage irá exibir itens pessoais da cantora pela primeira vez, como cadernos manuscritos e sua primeira guitarra. De acordo com a curadora Priya Khanchandani, a mostra terá como destaque a musicalidade de Amy, seu estilo de se vestir e as diversas influências da cantora para construir sua carreira, que vão de Frank Sinatra a Dinah Washington.

Além dos figurinos e do material manuscrito, os visitantes poderão conhecer, por meio de uma instalação, um pouco mais do estúdio Metropolis, onde Amy gravou parte do álbum Back To Black. A exposição também contará com um espaço imersivo onde imagens da cantora geradas por computador serão transformadas em uma experiência animada pelo estúdio Moross.

Naomi Parry, estilista e amiga de Amy Winehouse, está colaborando como consultora especial da mostra. Em comunicado, ela disse que espera que a exposição mostre Amy como a artista que era, e não de acordo com os retratos feitos pela mídia. “Espero que esta seja a narrativa definitiva e que dê ao público mais jovem a oportunidade de vivenciá-la, porque eles nunca vão vê-la no palco.”