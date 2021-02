De Amy Winehouse a Whitney: documentários revelam a face cruel da fama

A fama tem uma face oculta tão voraz que é capaz de destruir vidas pelo caminho. Quando são mulheres, as agruras podem ser ainda piores. No início do mês, o jornal The New York Times lançou o documentário Framing Britney Spears, que destrincha a vida da cantora americana, escancarando a implacável perseguição que ela sofreu dos paparazzi e a tutela que seu pai ganhou na Justiça, dando a ele o direito de administrar sua vida e rendimentos. O documentário ainda não está disponível no Brasil, exibido nos Estados Unidos pela FX e Hulu, mas é possível encontrar nas plataformas de streaming nacionais filmes sobre outras cantoras que também sofreram nos porões do showbiz. Confira.

Amy

Amy Winehouse foi um dos maiores fenômenos musicais do início do século XXI. Infelizmente, a jovem inglesa acabou se tornando alvo de sensacionalistas por seu vício em álcool e drogas e também por seu relacionamento instável com Blake Fielder-Civil. O documentário Amy, de 2015, acompanha essa breve e trágica jornada da cantora morta aos 27 anos, em 2011, e mostra como foi indelicado o trato da mídia e do público com uma pessoa que sofria com vícios e precisava de tratamento. Disponível para aluguel em plataformas como o AppleTV.

What Happened, Miss Simone?

Nina Simone foi um furacão artístico e social. Neste documentário, para além de sua brilhante carreira e personalidade forte, revelam-se os bastidores da sua luta por direitos civis entre os anos 1964 e 1974, quando ela interpretou diversas canções de protesto e participou de manifestações nas ruas. Por causa desse ativismo, a cantora acabou relegada do showbiz americano, ganhando a fama de ser uma pessoa “volúvel e imprevisível”. Ela morreu em 2003, aos 70 anos, na França, para onde se mudou. Disponível na Netflix.

Whitney

A voz inconfundível de Whitney Houston marcou época nos anos 80 e 90. Seu talento único também foi prejudicado pelo vício em drogas. O documentário de 2018 dirigido por Kevin Macdonald exalta seu talento ao apresentar entrevistas com pessoas próximas da artista sem deixar, no entanto, de mostrar o relacionamento conturbado com o ex-marido Bobby Brown. Whitney foi encontrada morta em 2012, afogada em uma banheira de hotel, o que pode ter ocorrido após o uso de medicamentos e cocaína. Disponível para aluguel no YouTube.