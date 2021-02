Britney Spears expõe drama de estrelas femininas prisioneiras da fama

Ao despontar, em 1998, Britney Spears era um furacão de categoria 5. Aos 16 anos, lançou o clipe de …Baby One More Time, no qual dançava com roupas mínimas ao som de uma batida sensual. O álbum de mesmo nome foi um estouro, vendendo 26 milhões de cópias — ao longo da carreira, ela somou 150 milhões de discos comercializados. Hoje, aos 39, Britney em nada lembra o começo arrasador. Um colapso mental, em 2008, a fez perder a autonomia sobre sua vida e carreira: o pai, Jamie Spears, ganhou na Justiça americana o direito de ser seu tutor, alegando que a filha era incapaz de cuidar de si. Toda decisão sobre a cantora passou a ser dele, incluindo desde pessoas com quem tem contato até a administração da fortuna de 60 milhões de dólares. Britney perdeu, inclusive, o direito de expressão. Na última entrevista em que teve liberdade para dizer o que pensava, desabafou: “É um excesso de controle. Até quando alguém vai para a prisão, a pessoa sabe que um dia vai sair. Comigo, é indefinido”.

+ Compre o vinil de …Baby One More Time

Essa trajetória trágica é vista por nova perspectiva no documentário Framing Britney Spears, produzido pelo jornal The New York Times e lançado há duas semanas nos Estados Unidos por FX e Hulu (ainda não há previsão de estreia no Brasil). O filme destrincha o dilema de Britney com a fama, ilustrando com triste perfeição um drama antigo das estrelas femininas. A história do pop contabiliza um sem-número de “divas” que viveram montanha-russa semelhante. Artistas do sexo masculino também estão sujeitos, claro, às agruras da tal “engrenagem do showbiz”. No caso das mulheres, contudo, o drama é ampliado por um fator que até não muito tempo atrás passava despercebido: o peso do machismo. Tina Turner, raro exemplo de superação, padeceu nas mãos de um marido abusivo. Até morrer de overdose, há dez anos, Amy Wine­house penou namorando “boys-­lixo” e sendo explorada pelo pai. Mariah Carey se casou com um executivo de gravadora, Tommy Mottola — e por anos foi oprimida. A saga de Britney segue o roteiro-padrão: depois do endeusamento, ela caiu do pedestal sob os olhares sádicos do público.

Há uma década, antes do adven­to das redes sociais, o sofrimento de beldades como Britney era um negócio rentável para os paparazzi que as seguiam sem trégua e vendiam os flagrantes para tabloides. A sequência de episódios que deu argumentos a Jamie Spears começou em 2007, quando a cantora raspou o cabelo e atacou o carro de um fotógrafo na noite em que seu ex-marido Kevin Federline a impediu de ver os dois filhos. Britney foi internada numa clínica psiquiátrica e só retomou contato com os filhos após se submeter à tutoria do pai.

+ Compre a biografia Britney Spears: Menina Perdida

O colapso não se deu do dia para a noite. Criada no estado americano de Louisiana, Britney começou aos 11 anos no infantil Mickey Mouse Club, da Disney, antes de assumir sua persona virginal e provocativa. A aura se dissipou com o fim do namoro com o cantor Justin Timberlake, que tentou encaixá-la no estereótipo da vilã que traiu o bom moço. A partir daí, a perseguição dos paparazzi se tornou mais doentia. As fotos de Britney eram vendidas por somas absurdas — a cena dela raspando a cabeça alcançou 500 000 dólares. Passou a ser tratada como devassa e instável. Daí a perder a guarda dos filhos e o direito às próprias decisões foram poucos passos.

Continua após a publicidade

+ Compre o vinil de Glory

Treze anos se passaram e a situação da cantora pouco mudou. Britney é a primeira estrela pop sob tutela de longo prazo — a medida normalmente é destinada a idosos com demência ou adultos com danos cerebrais. Nada indica que seja incapaz. De lá para cá, lançou quatro discos, fez turnês e foi jurada de TV. O arranjo, porém, é rentável para o pai — que, aos 68 anos, ganha anualmente 180 000 dólares pela função, além de embolsar lucros de shows. Enquanto isso, ela recebe uma mesada de 1 500 dólares semanais. Em 2020, quando a Justiça negou o pedido para que Jamie deixasse de ser tutor, Britney avisou que não iria trabalhar até ter a autonomia de volta.

Framing Britney Spears chega num momento em que há maior entendimento de que saúde mental e vícios não são piada. O trato com a nova geração de cantoras mudou: Demi Lovato fala abertamente sobre o problema com drogas, e Selena Gomez revelou a luta contra o transtorno bipolar. A situação de Britney provocou um mea-culpa geral: Timberlake pediu perdão pelo modo como tratou a cantora, assim como humoristas, revistas e jornais. Fãs que há anos endossam o movimento #FreeBritney (Liberdade para Britney) perderam o status de malucos com seus cartazes, para ser promovidos a “ativistas”.

Neste mês, uma juíza manteve um acordo feito no ano passado em que se decidiu que Jamie Spears dividiria a tutela dos bens da filha com um fundo de gestão de patrimônios. Novas audiên­cias estão marcadas para março e abril. Que um final feliz possa surgir no horizonte da “princesa do pop”.

Publicado em VEJA de 24 de fevereiro de 2021, edição nº 2726

CLIQUE NAS IMAGENS ABAIXO PARA COMPRAR

…Baby One More Time …Baby One More Time

Britney Spears: Menina Perdida Britney Spears: Menina Perdida

Glory Glory

*A Editora Abril tem uma parceria com a Amazon, em que recebe uma porcentagem das vendas feitas por meio de seus sites. Isso não altera, de forma alguma, a avaliação realizada pela VEJA sobre os produtos ou serviços em questão, os quais os preços e estoque referem-se ao momento da publicação deste conteúdo.