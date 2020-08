‘Alma gentil e artista brilhante’, diz Denzel Washington sobre Chadwick

O ator Denzel Washington se pronunciou sobre o amigo Chadwick Boseman, de Pantera Negra, que morreu na sexta-feira 28 vítima de um câncer de cólon. Washington foi responsável por pagar os estudos de atuação no início da carreira de Boseman.

“Ele era uma alma gentil e um artista brilhante, que permanecerá conosco por toda a eternidade por meio de suas atuações icônicas ao longo de sua curta, mas ilustre carreira. Deus abençoe Chadwick Boseman”, disse o ator de Dia de Treinamento para o site do jornal americano The Hollywood Reporter.

Enquanto estudava direção na Universidade de Howard, uma professora de Boseman o indicou a um curso de atuação em Oxford. Sem dinheiro para pagar o programa de verão, a tutora pediu a um amigo próximo que bancasse as despesas e mensalidades do jovem ator. Ele só descobriria que o já premiado ator Denzel Washington era o patrocinador secreto após retornar do curso. “Havia uma carta do beneficiário dizendo que Denzel Washington pagou por você”, afirmou Chadwick em entrevista ao Tonight Show With Jimmy Fallon.

Washington e Boseman só se encontrariam pessoalmente na pré-estreia de Pantera Negra em Nova York em 2018. E, recentemente, no filme ainda não lançado Ma Rainey’s Black Bottom, protagonizado por Boseman e produzido por Washington. O longa é o último trabalho do ator.