Famosos em luto por morte de Chadwick Boseman: ‘Grandeza entre cirurgias’

A morte do ator Chadwick Boseman aos 42 anos, anunciada nesta sexta-feira-28, comoveu de colegas de Hollywood a políticos. Ele lutava desde 2016 contra um câncer de cólon, que não o impediu de arrastar multidões ao cinema como o protagonista T’Challa em Pantera Negra, filme do universo Marvel que se passa na fictícia terra de Wakanda.

“Que alma gentil e talentosa. Mostrando toda aquela grandeza entre cirurgias e quimioterapia. A coragem, a força e o poder necessários para fazer isso. É assim que a dignidade se parece”, disse a apresentadora Oprah Winfrey em suas redes sociais:

Viola Davis, atriz vencedora do Oscar que contracenou com Chadwick em Ma Rainey’s Black Bottom – último filme que o ator gravou antes de morrer a ser lançado postumamente – também fez sua homenagem: “Sem palavras para expressar minha devastação por ter perdido você. Seu talento, seu espírito, seu coração, sua autenticidade… Foi uma honra trabalhar ao seu lado, conhecê-lo… Descanse, bem príncipe… Que anjos cantem para seu descanso celestial. Eu te amo!”

O ator Samuel L. Jackson também homenageou Boseman: “Obrigado, Chadwick, por tudo que você nos deu. Nós precisávamos e sempre vamos apreciar! Um artista e irmão talentoso e generoso, que fará muita falta. Descanse em paz”.

Na política americana, ele foi homenageado pelos candidatos democratas à presidência dos EUA Joe Biden e sua vice, Kamala Harris. “O poder verdadeiro de Chadwick Boseman era maior que qualquer outra coisa que víamos nas telonas. Ele inspirou gerações”, tuitou Biden. Já Kamala Harris postou uma foto com o ator, que considerava um amigo, se disse estar com o coração partido. “Ele era brilhante e gentil. Nos deixou muito cedo, mas sua vida fez a diferença.”