Adele diz que novo disco não é sobre os ex: ‘Notei que o problema sou eu’

Prestes a lançar seu quarto disco, o primeiro em seis anos, a cantora inglesa Adele falou sobre a inspiração para as novas músicas, com letras sobre o seu divórcio de Simon Konecki, oficializado neste ano, e o filho Angelo, nascido em 2012, em entrevista de capa para a revista Vogue. Famosa por dar nova dimensão às músicas do filão “dor de cotovelo”, Adele diz que, desta vez, os ex-namorados não serão mais protagonistas das composições, mas sim ela própria. “Notei que o problema sou eu. Os outros discos eram sobre o que fizeram comigo: ‘você fez isso’, ‘você fez aquilo’. Então percebi: droga, eu estou sempre nessa situação, então talvez o problema seja eu”, conta ela.

Adele explica, então, que esse disco foi feito a partir de muita terapia. “Minha psicóloga me falou para sentar com minha versão aos 7 anos de idade. Pois ela foi abandonada. Eu tinha que sentar com ela e conversar sobre solidão e crescer, e os problemas com meu pai que eu evitava falar. Percebi que minha relação com os homens sempre foi pautada pela ideia: ele vai me machucar, então farei isso antes”, diz.

No início da semana, a cantora divulgou um trecho da primeira música de trabalho, Easy On Me, que será lançada na íntegra no próximo dia 15. Segundo o jornalista Giles Hattersley, que ouviu a música e assina a reportagem, a canção tem versos que relembram a infância conturbada da artista, seu casamento desfeito e as lições aprendidas sobre família, amor e abandono. “Não tenho certeza se já ouvi a voz dela melhor”, elogia.

Adele disse que o álbum foi escrito para o filho que lhe fez muitas perguntas sobre o fim do casamento. “Apenas senti que queria explicar a ele, por meio deste álbum, quando ele estiver com uns vinte ou trinta anos, quem eu fui e por que escolhi, voluntariamente, desmantelar toda a sua vida em busca da minha própria felicidade. É uma ferida real para mim que eu não sei se algum dia serei capaz de curar”, disse.