Adele anuncia primeira música inédita após seis anos sem disco novo

Seis anos após o lançamento de 25, terceiro disco de Adele, a cantora inglesa causou comoção nesta terça-feira, 5, ao divulgar um trecho de uma nova canção inédita nas redes sociais. Batizada de Easy On Me, a faixa parece ser mais uma balada cativante típica de Adele, musa dos corações partidos. O lançamento será no dia 15 de outubro – e os fãs aguardam que no mesmo dia ela lance um novo disco de inéditas completo.

Se assim for, este será o quarto álbum da cantora. Seus três primeiros discos, batizados de 19, 21 e 25 – números equivalentes à idade que ela tinha quando os produziu – foram sucesso absoluto, conquistando 15 vitórias no Grammy e mais de 60 milhões de cópias vendidas.

Especulações sobre o retorno da cantora começaram quando surgiram outdoors em várias cidades do mundo com o número 30, encomendados pela gravadora Sony. Adele, contudo, havia dito que a trilogia da idade estaria encerrada com 25. Confira abaixo a prévia: