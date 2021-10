Símbolo do pop anos 80, Tears For Fears faz disco de inéditas após 18 anos

Dona de hits radiofônicos que dominaram as rádios nos anos 1980 e não saíram da memória do público desde então, como Mad World, Shout, Woman in Chains, Sowing The Seeds of Love e Everybody Wants To Rule The World, a dupla britânica Tears For Fears anunciou nesta quinta-feira, 7, que lançará um álbum de inéditas em 25 de fevereiro, batizado The Tipping Point. O clipe da faixa-título também foi divulgado.

Mestres em criar melodias pungentes e refrões antológicos, os músicos do Tears For Fears não lançava nada novo desde 2004, com o álbum Everybody Loves a Happy Ending. Embora tenha mais de 40 anos de carreira, este será apenas o quinto álbum que a dupla lança em conjunto, e o sétimo da banda – já que os discos Elemental e Raoul and The Kings of Spain, dos anos 1990, foram trabalhos-solo de Orzabal sob o nome Tears for Fears. Ao todo, o novo disco terá dez faixas.

A nova faixa resgata o clima oitentista que caracterizou a veterana dupla de synth-rock, com muitos elementos eletrônicos e sintetizadores. A letra, como a da maioria das músicas da banda, é profundamente emocional e fala da dor de perder um familiar para uma doença. “Você sabe que não posso amar mais você, o inverno acabou/ A vida é cruel”, canta Orzabal. “Demorou anos, mas algo acontece quando colocamos nossas cabeças para pensar juntas”, afirmou Orzabal em comunicado.

Embora não lançassem álbuns há tanto tempo, a dupla não parou de trabalhar. Nos últimos anos eles fizeram algumas turnês mundiais, inclusive com um show no palco Mundo do Rock in Rio, em 2017.