Rolling Stones lançam nova música, primeira após a morte de Charlie Watts

Em turnê pelos Estados Unidos, os Rolling Stones lançaram na noite desta quinta-feira, 30, a música Troubles A’ Coming, cover do grupo de soul Chi-Lites. A faixa é uma das nove canções nunca lançadas que estarão na versão remasterizada do álbum Tattoo You, de 1981, que ganhará uma reedição comemorativa dos 40 anos.

A faixa, assim como as outras oito, foi gravada na mesma época de Tattoo You, porém ficou de fora do disco. A música é a primeira lançada depois que baterista Charlie Watts morreu aos 80 anos em 24 de agosto. Ela é aberta com um solo de guitarra de Keith Richards, acompanhada por Ron Wood. Watts, como sempre, mantém o ritmo com suas batidas certeiras e consistentes na bateria. Na letra, Mick Jagger canta que consegue ouvir as pessoas conversando e caminhando, mas que a confusão está prestes a começar.

Thanks for being such a great audience Charlotte! pic.twitter.com/SH4aVPAQxa — Mick Jagger (@MickJagger) October 1, 2021

A nova turnê dos Rolling Stones pelos Estados Unidos, No Filter, começou oficialmente no domingo, 26 de setembro, e está sendo dedicada a Charlie Watts. Até o momento, o grupo tem 13 datas marcadas. O baterista Steve Jordan, que já gravou algumas vezes com os Stones, substituiu Watts na turnê.

Recentemente, o grupo disponibilizou um emocionante clipe em suas redes sociais de Living in Heart of Love, outra canção inédita que estará em Tattoo You, com cenas de Watts na bateria. Sem muito alarde, os Rolling Stones disponibilizaram também nesta sexta-feira, 1, o EP Keith’s Kaleidoscope, com seis canções remasterizadas interpretadas por Keith Richards, entre elas In Another Land, She’s A Rainbow e 2000 Light Years From Home.