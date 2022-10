A resposta de ‘The Crown’ e da Netflix à reclamação de Judi Dench

A Netflix adicionou um aviso na descrição do trailer da quinta temporada de que The Crown no YouTube, dizendo que tratas-e de uma obra de ficção. O disclaimer não havia sido colocado na divulgação das quatro temporadas anteriores. A informação foi destacada após reclamações da aclamada atriz inglesa Judi Dench. Sumidade no meio, a atriz indicada ao Oscar oito vezes — e vencedora da estatueta por Shakespeare Apaixonado, na pele da rainha Elizabeth I — reclamou publicamente sobre a forma como a produção aborda a história da família real da Inglaterra, chamando-a de sensacionalista. “Inspirada em eventos reais, esta dramatização ficcional conta a história da rainha Elizabeth II e os eventos políticos e pessoais que moldaram seu reinado”, diz a mensagem antes do trailer. A gigante do streaming nunca afirmou que The Crown seria um relato puramente factual dos eventos.

Judi Dench defendeu que a Netflix colocasse o aviso de que é uma obra ficcional no início de cada episódio. Além de ter interpretado a rainha Elizabeth I, Dench também interpretou duas vezes a rainha Victoria, outra importante personagem da realeza britânica, nos filmes Sua Majestade, Mrs. Brown (1997) e Victoria e Abdul (2017).

A quinta temporada de The Crown mostrará o início dos anos 1990, após a saída de Margaret Thatcher como primeira-ministra da Inglaterra, com o relacionamento entre a princesa Diana e o então príncipe Charles sob tensão, além da relação do herdeiro do trono com Camilla Parker Bowles. Na nova fase, a rainha será interpretada por Imelda Staunton, Elizabeth Debicki será Diana, e Dominic West dará vida a Charles.