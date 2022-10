A indireta de Gisele Bündchen sobre crise conjugal com Tom Brady

A novela da crise do relacionamento de Gisele Bündchen e Tom Brady continua, e acaba de ganhar novo capítulo nas redes sociais. Na quarta-feira, 12, a modelo curtiu e comentou uma publicação do coach Jay Shetty que falava sobre “inconsistências” na relação – o que foi visto nas redes como mais um indício da crise do casal, e uma indireta a Brady.

A publicação reproduz um trecho do livro 8 Rules for Love, do próprio Shetty: “Você não pode estar em uma relação com comprometimento com alguém que é inconsistente com você”. Na legenda, Shetty ainda escreveu que o amor é um esforço diário, mas que a admiração pelos valores e objetivos do outro deve ser sempre constante.

Além de curtir a publicação, Gisele também postou um emoji de oração. Em resposta ao comentário, fãs apoiaram a modelo com votos de que a crise se resolva – ainda que também haja comentários que acusam a brasileira de infantilidade e de não ser compreensiva o suficiente com a carreira do marido.

No último mês, o tabloide americano Page Six noticiou que o casamento de Gisele e Tom estaria próximo do fim. No início do mês, o site publicou ainda que os dois contrataram advogados para dar início ao processo de divórcio. Pessoas próximas ao casal disseram que a razão do conflito seria a desistência de Brady de se aposentar da NFL (National Football League), o que implicaria no fato de ele não conseguir se dedicar mais à família, conforme prometido à brasileira anteriormente.

Confira: