Gisele Bündchen e Tom Brady iniciam processo de divórcio, diz site

Nas últimas semanas, o tabloide americano Page Six tem noticiado que o casamento da modelo Gisele Bündchen com o jogador Tom Brady estaria próximo do fim. A revelação mais recente, de acordo com fontes ouvidas pelo site, seria de que os dois contrataram advogados para dar início ao processo de divórcio. “Ambos têm advogados e estão analisando o que uma divisão acarretará, quem fica com o quê e quais serão as finanças”, disse uma fonte ouvida pelo portal.

A primeira notícia de que o casamento de treze anos entre Gisele e Tom estaria passando por problemas surgiu no começo de setembro, após a publicação de uma reportagem do mesmo jornal. Segundo a matéria, a modelo teria se refugiado na casa da família na Costa Rica após uma discussão acalorada envolvendo o futuro da carreira de atleta do marido de 45 anos. Pessoas próximas ao casal disseram que a razão do conflito teria sido a desistência de Brady de se aposentar da NFL (National Football League), que implicaria no fato de ele não conseguir se dedicar mais à família, conforme prometido à brasileira anteriormente.

De acordo uma fonte ouvida pelo tabloide, Tom e Gisele, pais de Benjamin, de 14 anos, e de Vivian, de 9, permanecem envolvidos ativamente na vida dos filhos e pretendem fazer um acordo de guarda conjunta. Se o divórcio realmente acontecer, é possível que o casal faça todo o processo de separação na Flórida, nos Estados Unidos, onde residem. O portal de notícias também informou que os dois estão analisando como farão a divisão de bens, que incluem propriedades no valor de aproximadamente 134 milhões de reais.