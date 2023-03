A beleza segundo as estrelas do Oscar 2023

Não teve meio termo! Para a 95º edição do Oscar 2023, que aconteceu na noite de domingo 12, em Los Angeles, as estrelas escolheram deixar os cabelos totalmente soltos, no maior estilo Old Hollywood, ou prendê-lo em coques, que surgiram de diversas formas, desde estruturados e no alto da nuca até com aspecto mais displicente.

Já na maquiagem, a grande aposta foi o estilo glow, que reflete uma pele luminosa e radiante, e o batom vermelho, que apareceu em vários tons para contrastar com o neutro de looks e do próprio tapete champanhe.

Confira as tendências de beleza do Oscar 2023:

Continua após a publicidade