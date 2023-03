Veja looks do tapete vermelho (este ano, champanhe) do Oscar 2023

Prato cheio para a mundo da moda, o tapete vermelho – ou champanhe, neste ano – da 95º edição do Oscar 2023 acontece neste domingo 12, em Los Angeles. Com vestidos deslumbrantes – modernos ou clássicos, alguns muito chiques, outros nem tanto, uma constelação de estrelas cruza o red carpet na premiação mais aguardada do cinema mundial. Por aqui, os looks são comentados pelo estilista brasileiro Reinaldo Lourenço.

Confira a seguir quem já passou pelo red carpet:

