As estrelas mais bem vestidas (e as tendências de moda) do Oscar 2023

“Elegantes e muito bonitas de se ver”. Assim, o estilista Reinaldo Lourenço definiu as estrelas – e seus vestidos deslumbrantes – que passaram pelo tapete vermelho, ou melhor, champanhe, da 95º edição do Oscar 2023, que aconteceu em Los Angeles, neste domingo 12.

O estilista brasileiro também elegeu as mais bem vestidas da noite, todas fiéis ao seu próprio estilo. Caso, por exemplo, de Rihanna e Lady Gaga, em modelitos pretos das grifes Alaïa e Atelier Versace, respectivamente. “As duas cantoras apresentaram imagens modernas e atuais, mas cada uma demonstrando muita personalidade”, diz Lourenço, que destacou a proporção e o volume perfeitos do vestido de Gaga.

Reinaldo destacou ainda as escolhas cheias de delicadeza das atrizes Michelle Yeoh, que surgiu com um vestido branco da Dior e Rooney Mara, que apareceu com um modelo vintage da coleção de inverno 2008 do estilista britânico Alexander McQueen.

No quesito modernidade, Reinaldo indicou Cate Blanchett, de Louis Vuitton, Jamie Lee Curtis, de Dolce & Gabanna e Hong Chau, de Prada. “Todas muito modernas e chiques”.

Tendências

Uma das premiações mais importantes do cinema, a cerimônia do Oscar também é uma grande lançadora de tendências de moda. Entre elas, destacou-se as transparências e as saias volumosas, elementos fashion que apareceram nas passarelas internacionais. Em cores, o preto e o branco dominaram o red carpet desde ano.

Confira as estrelas mais bem-vestidas do Oscar 2023, segundo Reinaldo Lourenço:

