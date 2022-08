A troca de likes entre Lula e Ciro Gomes

Parece que a relação entre Lula (PT) e Ciro Gomes (PDT) anda meio desbalanceada. O petista segue o opositor no Instagram, mas Ciro não deu o braço a torcer e fez questão de não seguir de volta. Gomes não quer mesmo ser amigo, nem nas redes sociais, do ex-presidente. Pelo menos por enquanto. Otimista, o pedetista afirmou no fim de julho que aceitaria um eventual apoio de Lula no caso de um segundo turno contra o presidente Jair Bolsonaro (PL). Mas garantiu que não faria o mesmo no caso inverso (que é muitíssimo mais provável, de acordo com as pesquisas eleitorais). Será que nem um like ele trocaria com o rival?