Alunos de Medicina da UFRJ levantam toalha de Lula na formatura

No último domingo, 31, uma turma de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) viralizou nas redes após uma foto de formatura diferenciada. Além das tradicionais fotos de beca com o Pão de Açúcar no fundo, os estudantes levaram uma toalha estampada com o rosto de Lula (PT) para compor o cenário. “Os próximos médicos da UFRJ estão com Lula”, escreveu um dos formandos em um post. A imagem chegou até o petista, que a compartilhou em seu perfil do Twitter. “Parabéns aos formandos. Desejo uma boa carreira melhorando nossa saúde pública. Um abraço”, disse o ex-presidente. Veja:

