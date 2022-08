Deputado Rodrigo Amorim intimida aldeia e indígenas reagem

O deputado Rodrigo Amorim (PTB), conhecido por seus sucessivos ataques a grupos minoritários, convocou uma motociata pró-Bolsonaro no próximo sábado, 5. O ponto de encontro? A Aldeia Maracanã, espaço indígena na zona norte do Rio de Janeiro. A escolha não surpreende. Há anos, Amorim faz ameaças e ataques contra o local. Em 2019, uma frase do político entrou para o lado sombrio da história do Brasil. “Aldeia Maracanã é lixo urbano. Quem gosta de índio, vá para a Bolívia”, disse na época, enquanto articulava com o clã bolsonarista transformar o lugar em estacionamento ou shopping.

Preocupados com a manifestação a favor do governo, que normalmente inclui civis armados, indígenas iniciaram uma campanha nas redes sociais e convidaram pessoas de fora para participar de uma vigília para proteger a região. “Vamos precisar muito de muitos apoiadores”, afirmou a artista Kaê Guajajara em seu perfil no Instagram. Veja: