Vídeo: Margareth Menezes fala sobre desafio para ‘destravar’ Minc

O maior desafio de Margareth Menezes à frente do Ministério da Cultura, a seu ver, é fazer com que as pessoas entendam a importância das leis de incentivo, como a Lei Rouanet e as leis Paulo Gustavo e Aldir Blanc, que passam a ser guiadas por novo decreto com regras para mecanismos de fomento. Após uma série de compromissos no Rio, ao lado do presidente Lula (PT), a ministra fez uma participação especial no show de Gilberto Gil, ex-ministro da mesma pasta, na abertura da atual edição do TIM Music Noites Cariocas, no Morro da Urca, na noite de sexta-feira, 24. Juntos, cantaram Faraó divindade do Egito, Toda menina baiana e Viramundo. Ela conversou com exclusividade com a coluna ainda no camarim e falou de sua admiração por Gil. Margareth e Gil já dividiram o mesmo palco em diversas ocasiões – a mais recente foi no carnaval deste ano, em Salvador. Confira o papo no vídeo a seguir.