O bastidor do jantar caloroso oferecido a Margareth Menezes com artistas

Não podia ser diferente. Foi no clima de muita música o jantar oferecido a ministra da Cultura Margareth Menezes, na noite desta quarta-feira, 22, no Rio. Eduardo Barata, presidente da APTR (Associação dos Produtores de Teatro), organizou o encontro com artistas e gestores públicos junto à equipe do Minc em sua casa, na Lagoa, zona sul da cidade. A coluna soube dos bastidores desse encontro, que reuniu Vera Fischer, Ailton Graça, Lea Garcia entre outros. No total eram cerca de 80 convidados. “Foi uma comemoração pela volta do ministério. Homenageando a ministra, estamos homenageando tudo de bom que isso representa. Foi uma noite de muito afeto, muito feliz”, contou a produtora Bianca de Felippes.

No cardápio, preparado pelo buffet Cabral Caminha: roll de berinjelas e abobrinhas grelhadas, wraps transparentes de legumes frescos, picadinho de carne com palmito pupunha, bobo light de camarões com gengibre, rosas de batata baroa tostadas em azeite extra virgem. De sobremesa, toucinhos do céu sobre rodelas de abacaxis grelhados, torta quente de maças e pudim de chia com mangas e romãs. Entre as bebidas, suco de cupuaçu, água de coco com figos frescos, caipirinhas de maracujá, seriguela e morangos.

Chico César cantou três músicas e chamou Margareth para um dueto em Mama África. “A casa de hospedes da casa do Barata virou um maleiro, todo mundo veio do aeroporto direto pro jantar”, contou Bianca. No vídeo abaixo, um pouco do clima que predominou na noite. Confira as fotos exclusivas.

