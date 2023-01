Por que Globo prefere Isabel Teixeira a Cássia Kis

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Sem aparecer nos programas matinais para promover Travessia, que patina na audiência, Cássia Kis é renegada nos convites de elenco. Desde que apoiou atos golpistas e espalhou fakenews em grupos de whatsapp, a atriz não é bem-vinda nos programas matinais da emissora. Soma-se a isso o fato de que ninguém anda disposto a repercutir a novela que integra. Sobra então para Isabel Teixeira, que se despediu de sua personagem Maria Bruaca no comecinho de outubro, mas segue firme falando de… Pantanal. Sábado passado estava no Altas Horas. Nesta sexta-feira, 6, no Mais você. Não será surpresa se surgir no Encontro na próxima semana.