Os amores secretos de Glória Maria

Numa conversa através de uma live em dezembro, Glória Maria revelou que teve relacionamento com cinco pessoas ao mesmo tempo. Para ela jornalista, o fato não repercutiu à época, porque “as pessoas não se preocupavam tanto com a vida alheia”. “Falei num podcast que já namorei cinco ao mesmo tempo e todo mundo ficou chocado. Mas a verdade é essa. Só que era uma época que não tinha internet nem rede social, então a gente vivia e não ficava preocupado com a vida dos outros. Não estou nem aí, eu vivo, sou livre. Se eu ficar preocupada com isso nessa altura da minha vida, vou ficar maluca!”, afirmou.

A jornalista também revelou quem eram os seus dois “crushes”: o rapper e apresentador Mano Brown e o ex-presidente norte-americano Barack Obama. “Esse é realmente o crush da minha vida. A única coisa que eu queria ter antes de morrer é um dia inteiro com o Obama”, brincou. Já o ator Bernardo Langlott veio a público há cerca de dois anos dar detalhes do relacionamento que teve com a jornalista da Globo, o qual ele classifica como “abusivo”. Langlott e Glória começaram a se relacionar em 2008, quando ele tinha 25 anos. “Fui usado como objeto de todas as maneiras possíveis. Tem situações do meu relacionamento com a Glória que faz com que hoje eu tenha pavor dela, não consigo ver nada que ela faz”, declarou à época.