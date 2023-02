Morre Glória Maria, aos 73 anos

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Morreu nesta quarta-feira, 2, aos 73 anos, a jornalista e apresentadora Glória Maria. Ela deixa duas filhas, Maria e Laura. Afastada do Globo Repórter há mais de três meses, Glória estava internada, tratando um câncer. O último programa apresentado por ela foi a edição do dia 5 de agosto de 2022. Ela trabalhava no Globo Repórter há 12 anos.

Nascida em Vila Isabel, zona Norte do Rio, Glória Maria se formou em jornalismo na PUC-Rio e teve seu primeiro estágio no programa do Chacrinha, nos anos 1960. Apresentou diversos programas jornalísticos na TV Globo, como RJTV, Jornal Hoje e Fantástico. Este último apresentou de 1998 a 2007.