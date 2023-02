Quem era o grande desafeto de Glória Maria na Globo

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A saída de Glória Maria do Fantástico foi motivo de muita angústia. Nos bastidores, o clima já era tenso há anos. Isso porque ela não se dava com Renata Ceribelli, com quem divida o programa ao lado de Zeca Camargo. “Ela não tem nada a ver comigo e eu não tenho nada a ver com ela”, disse em uma entrevista à época. A apresentadora simplesmente não dirigia a palavra a Renata, que às vezes a substituía no comando do programa dominical. Não houve briga ou qualquer conflito. “Da minha parte não existe motivo. Um dia, ela parou de falar comigo e a gente nunca mais se falou”, dizia.

Nos bastidores, o que se contava é que as duas disputavam a atenção do público e dos colegas da equipe, além das pautas de “aventura” em outros países. Quem falava e se mostrava íntimo de uma, não podia fazer o mesmo com a outra. A redação era um campo minado, dois grupos opostos. Com a saída de Glória do Fantástico, Renata permaneceu com as reportagens internacionais.

Glória morreu nesta quarta-feira, 2, aos 73 anos. Ela deixa duas filhas, Maria e Laura. Afastada do Globo Repórter há mais de três meses, Glória estava internada, tratando um câncer.