A emocionante homenagem do compadre de Glória Maria

O jornalista Bruno Astuto, padrinho das filhas de Glória Maria, Maria e Laura, de 14 e 15 anos, deixou uma mensagem emocionada à memória da amiga em suas redes sociais. Leia a seguir:

“Meu amor, como encontrar palavras para o indizível, para este buraco gigantesco que você deixa no meu coração? Minha comadre, madrinha de casamento, confidente, terapeuta, musa e filha adolescente, tudo ao mesmo tempo. Mimi veio te buscar no dia do aniversário dela. Como tenho orgulho de sua bravura, sua coragem, sua força, sua insubmissão, sua luta. Até o último segundo. Este é também o primeiro segundo de uma Luz gigantesca que tomará para sempre o universo. Seu encontro com o Divino Que sempre esteve dentro de você. Quanta generosidade a sua, em nos abençoar com seu amor e em nunca ter desistido de esmagar a ignorância do preconceito. Obrigado, obrigado, obrigado. Meu exemplo. O exemplo do Brasil. Reverencio a coroa que está sobre sua cabeça, colocada pelo povo que se enxerga em você e sempre a amou tanto. A mãe que deu à luz pelo coração. A revolucionária. A dona da chave que abriu tantas portas. Entre tantas fotos que permearam nossa vida, creio que esta é a que mais a representa, sentada no trono da sua ancestralidade e da sua majestade. Para sempre fantástica.”

Glória morreu nesta quarta-feira, 2, aos 73 anos. Afastada do Globo Repórter há mais de três meses, Glória estava internada, tratando um câncer.