O namoro de Glória Maria com José Roberto Marinho, herdeiro da Globo

Vice-presidente do Grupo Globo e presidente da Fundação Roberto Marinho, José Roberto Marinho teve um relacionamento com Glória Maria. A jornalista, que morreu nesta quinta-feira, 2, era discreta em seus namoros. Mas a relação com um dos herdeiros do Grupo Globo veio à tona durante depoimento de Pedro Bial ao Encontro. “Acho que ele não vai ficar chateado de eu contar isso no ar”, afirmou. Em seguida relatou um episódio de racismo que Glória sofreu ao tentar entrar no restaurante do Jockey Club, no Rio. “Quando Zé Roberto soube disso, no dia seguinte ele foi almoçar com Glória no mesmo restaurante, como forma de marcar aquela posição. Essa é só mais uma história que Glória está presente. É importante contar porque as coisas mudam, mas não mudam sozinhas”, disse Bial, visivelmente emocionado.

