O show que consagrou Anitta como diva do Rock in Rio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

De uma funkeira em ascensão a um furacão de renome internacional. Em apenas quatro anos, tempo que separa a estreia de Anitta no Rock in Rio Lisboa ao seu show no mesmo local neste domingo, 26, sua carreira deu um looping. Por onde passa, a cantora-sensação provoca furor e leva ao delírio uma imensidão de fãs. Em solo lisboeta não foi diferente.

A família dela acompanhou tudo do palco: mãe, irmão, sobrinhos e o namorado, o produtor canadense Murda Beatz. O cenário é o mesmo do Coachella, que aconteceu em abril. Ela iniciou a apresentação usando um colar prateado escrito “sex” em letras de forma. “Não sei se vocês conseguem ver daí, mas eu estou muito emocionada. Nunca vou esquecer esse dia, estou muito agradecida. Espero que vocês estejam amando tanto quanto eu. Eu estou amando muito! Cantem comigo!”, disse ela para delírio da multidão.

Leia também: Sem papas na língua, Anitta fala sobre ser presidente do Brasil

Com os ingressos esgotados, a Cidade do Rock lisboeta recebeu neste domingo 80 000 pessoas. O casal de namorados Wallace Yago de Oliveira Silva, 22 anos, e Rui Jorge Lima Deus, 20, fãs de Anitta, chegou ao local do evento às 4h da manhã para garantir um lugar o mais próximo do palco. Wallace mora na região do Porto e é brasileiro. Já Rui, que vive no Algarve, é português. “A Anitta representa a essência do Brasil. Ela conseguiu internacionalizar o funk”, disse Wallace. “É a rainha brasileira”, arrematou Rui.

Com talento como poucos artistas para impulsionar a sua carreira e “causar” nas redes sociais, Anitta arranjou um jeito de engajar seu público no show em Portugal. Há alguns dias, ela convocou os fãs a sugerirem músicas que ela deveria apresentar no Rock in Rio.

Leia também: O desespero de Anitta que quase coloca em risco show em Lisboa

A empreitada de levar o funk para o mundo– embora hoje seu repertório inclua outros gêneros – vem dando certo. A apresentação da poderosa na 9ª edição do Rock in Rio Lisboa acontece em meio a uma turnê pela Europa. Ela já esteve nas cidades de Paris, Ibiza e Dublin; e ainda marcara presença em palcos de países como a Dinamarca, Suíça e Suécia. Essa é a continuação de um ano espetacular para uma artista, de 29 anos, que nasceu em Honório Gurgel, Zona Norte carioca, e hoje ostenta amigos estelares, como a cantora Mariah Carey a rapper americana Cardi B ao músico colombiano Maluma.

NÚMEROS QUE IMPRESSIONAM

Entres as credenciais que Anitta carrega agora está o fato de ter chegado em março ao topo do Spotify global, com o hit Envolver. Logo depois alcançou também o número 1 do ranking da Billboard. A estrela não parou aí. Virou este ano uma das maiores sensações do Met Gala 2022, baile beneficente que acontece anualmente no Metropolitan Museu, em Nova York. Há poucas semanas, em mais um feito, a cantora ganhou a sua versão em cera no tradicional museu Madame Tussauds, também na Big Apple.

Leia também: Os pedidos inusitados de Anitta e outras estrelas do RiR em Lisboa

Um cenário bem diferente de quando a cantora pisou pela primeira vez em um palco do Rock in Rio, em 1998, na capital portuguesa. Naquele ano, ainda pouco famosa entre os lusitanos, ela chegou a ser anunciada como a “nova Ivete Sangalo”. Aquele show fazia parte da sua primeira turnê internacional. Embora tenha animado o público na Cidade do Rock, vários fãs reclamaram nas redes sociais da produção improvisada do show. No ano seguinte, Anitta foi uma das estrelas do Rock in Rio em solo carioca. Mais uma vez virou alvo de polêmicas. Neste caso, as reclamações do público giraram em torno do recurso de playback usado na apresentação pela moça. Agora, com uma carreira internacional sendo bem pavimentada, chegou ao festival com status de diva.

O set list da apresentação:

Onda diferente

Me gusta

Contatinho

Some que ele vem atrás – Loka – Romance com safadeza

Papapa

Continua após a publicidade

Gata

Sua cara

Machina

Paranaue – Magalenha

Mon Soleil

Envolver

Downtown

Terremoto

Girl from Rio

Boys don’t cry

Rap das armas / quiero Rumba

Rave da favela

No chão novinha

Vai malandra

Modo turbo

Combatchy

Favela chegou

Movimento da sanfoninha

Dançarina

Bola rebola

Show das poderosas