Sem papas na língua, Anitta fala sobre ser presidente do Brasil

A coletiva de imprensa de Anitta ocorreu momentos antes de subir ao palco do Rock in Rio Lisboa, neste domingo, 26. Os jornalistas presentes quiseram saber, já de cara, quando ela seria presidente do Brasil. Já que a própria andou divulgando durante a pandemia que estava estudando política. “Não, pelo amor de Deus, tem que ter 35 anos para ser presidente. Estou longe disso”, brincou.

“Agora o clima do Brasil é tudo briga, briga, briga… Acho que isso tem muito a ver com quem está no comando. O país tem uma pessoa que só briga, que é autoritário, que é preconceito. Isso estimula as pessoas a serem assim. As eleições estão aí, espero que venha uma pessoa que traga um clima de ‘vamos nos aceitar’”, continuou a cantora.

Também quiseram saber sobre o que ela pensa da Amazônia, um tema de importância internacional. “A Amazônia é uma grande terra de ninguém, uma grande bagunça, lá acontece de tudo. Ninguém vê nada, precisa de atenção. Quem se expõe acaba morto, acaba com a família torturada, acaba tomando um cala boca de algum jeito. É inaceitável que esse lugar, que é um tesouro, seja perigoso de se visitar”, disse.