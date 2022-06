Os pedidos inusitados de Anitta e outras estrelas do RiR em Lisboa

Não é só em cima do palco que tudo tem que dar certo. A logística de um festival de dimensões agigantadas, como o Rock in Rio Lisboa, envolve uma lista – nem sempre fácil – de exigências de seus astros. Os produtores da 9ª edição do evento em solo lusitano, que começou no fim de semana passado e se estende neste, já estão com tudo tinindo para receber o furacão Anitta, uma das atrações mais aguardadas neste domingo, 25.

A julgar pelo fenômeno internacional que a cantora carioca se transformou, seus pedidos para abastecer o camarim são até simplesinhos: tequila rose, energéticos e muita pipoca. O rapper americano Post Malone, que também se apresenta no último dia do festival e marcará presença na edição brasileira deste ano, deu um pouquinho mais de trabalho nos bastidores. Além de um cardápio de bebidas com tequila, vodka e água gaseificada LaCroix, o astro solicitou uma mesa de pingue-pongue para jogar beer pong. A brincadeira, mais popular nos Estados Unidos, consiste em posicionar copos nas extremidades da mesa, onde ficam posicionados cada jogador. A cada bolinha acertada, o adversário tem que beber um copo de bebida.

Criatividade, de fato, é o que não faltam as estrelas na hora de fazer seus pedidos ao festival. Os integrantes da banda britânica UB40, que se apresenta neste sábado, por exemplo, exigiu um menu de comida japonesa, tailandesa e caribenha. Mas não só isso: o camarim tinha que estar adornado com velas da marca francesa Diptyque. Já a banda Duran Duran, outra atração deste sábado, exigiu quatro massagistas de plantão que fossem especialistas em diferentes técnicas.

A pegada ecológica também colou nos astros que estão se apresentando no Rock in Rio Lisboa. A cantora americana Ellie Goulding, no line up do domingo passado, 25, pediu que o serviço de catering do camarim fosse o mais ecológico possível e que o lixo fosse todo separado. A banda The National, que também se apresentou na semana passada, fez exigências semelhantes.

Em 37 anos de história de Rock in Rio nada, no entanto, supera as extravagâncias do cantor americano Prince. Na edição do festival em 1991 no Rio de Janeiro, ele exigiu que em seu camarim tivessem nada menos do que 700 toalhas brancas. Axl Rose, vocalista da banda Guns N’Rose, não chega a tanto, mas em seu camarim tem sempre que ter cervejas tchecas. Freedie Mercury, estrela da primeira edição do festival, em 1985, também tinha suas excentricidades: não podia faltar saquê gelado exatamente a 20 graus.