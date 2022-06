O desespero de Anitta que quase coloca em risco show em Lisboa

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Anitta enfrentou um problemão para resolver, na véspera da sua apresentação no Rock in Rio Lisboa, neste domingo, 26. Todas as malas com roupas e figurinos dela e do corpo de bailarinos sumiram e não chegaram a Lisboa até a manhã desse sábado. Ela desabafou em mostrou o desespero nesta segunda vez no festival da Europa:

“Agora a tour realmente começou. Só começa quando começa a dar tudo errado. Sumiu minhas malas com todos os figurinos do balé, meu… tudo, desapareceu. A Air France não acha minha mala, ninguém acha. A gente despachou um malão com o figurino de todo mundo, pra ser organizado. Saímos de Pisa, fomos a Paris, e simplesmente desapareceu com todas as roupas de show. Não tenho roupa! A companhia aérea não encontra uma mala imensa cheia de fita e identificação. Socorro, Deus… Todo show do Rock in Rio é isso, lembra da outra vez que também teve isso? Não esperem looks, esperem dança e carimã. Vou beber para esquecer… A mala some, mas eu não sumo não”, desabafou ela.

Para os fãs se tranquilizarem: As roupas foram encontradas depois de várias providencias junto à organização do Festival. Agora é correr contra o tempo para ajeitar tudo e fazer um show arrebatador. Roberta Medina, vice-presidente do Festival, comentou sobre o caos que o mundo ainda vive pós-pandemia, e que está afetando as companhias aéreas e a logística do evento.