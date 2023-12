O que houve de erro e acerto na previsão astrológica de famosos em 2023

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

No final de 2022 perguntamos para astrólogos como seria neste ano a vida de algumas personalidades, baseando-se no mapa astral de cada um. Chegou a hora de rever as previsões e entender o que se concretizou.

A coluna quis saber como seria a vida amorosa de Gisele Bündchen. A resposta na época foi que Gisele viveria “momentos intensos e marcantes de transformação pessoal até o final do ano de 2023, podendo inclusive impactar na sua carreira e status social”. A astrologia indicou que a ex-modelo “estaria focada em si e na relação com seus três filhos”. A previsão sobre possível reconciliação poderia “acontecer até julho de 2023”. Gisele termina 2023 sozinha, apesar dos boatos de que teria um affair com seu personal, nada confirmado por ela.

Também perguntamos como estaria a saúde de Anitta em 2023. A previsão era que a cantora precisaria “cuidar de todos os níveis da saúde – espiritual, mental, física e emocional. Existe uma manifestação física advinda de estresses e de sua dedicação à carreira acumulados durante os últimos anos”. Realmente ela precisou tirar umas semanas de folga para se cuidar. Anitta foi para um retiro espiritual e detalhou sua saúde mental nas redes sociais.

Quanto à política, a pergunta foi sobre o primeiro ano de governo Lula. A astrologia apontou que ele estaria “com forte ambição e ímpeto para realizar seu plano político em 2023. Pontos positivos: utilizará sua influência e rede de apoio para boas negociações, comunicação gentil, alta sociabilidade, focado em unir o país e trazer consciência de lar e pátria. Sem chances de impeachment. Realizará propostas de governo, mas a maioria será feita em 2024. Pontos negativos: Lula estará preocupado em excesso em agradar ao público, por isso pode falar o que querem ouvir só com o propósito de agradar, emocionalmente com um grande rancor dos que não o apoiaram, podendo lutar por vingança”.

A previsão sobre Luciano Huck continuar nos domingos da Globo se confirmou. Aliás, não só isso. Ele ganhará mais espaço em 2024 na grade da emissora. Sobre a saúde de Neymar, de acordo com a astrologia, a tendência era que ele vivenciasse “um ano de muito reconhecimento e sucesso em sua carreira, onde ele se sentisse mais maduro e mais comprometido do que nunca”. Não foi apontado que ele se lesionaria e estaria fora de jogos importantes das eliminatórias da Copa do Mundo, seria pai novamente, se envolveria em escândalos com mulheres e festas e, por fim, se mudaria da Europa para os Emirados Árabes. Um ano agitadíssimo, convenhamos.

Outra celebridade que a coluna adora acompanhar, perguntamos sobre a carreira internacional de Bruna Marquezine. Havia indícios de “alcançar sucesso e prosperidade vindo do exterior. Momento de muita entrega no trabalho, podendo sentir exaustão. É um ano de comemoração, boas notícias e conquistas”. A greve em Hollywood, porém, tirou o brilho de sua estreia internaiconal com Besouro Azul. Pena.

Sobre o primeiro ano de reinado do Rei Charles III, a astrologia apontou que ele poderia “se sentir muito julgado, cobrado e, com tanta pressão externa”, além de sofrer com problemas circulatórios sérios. No final de 2022, ainda se falava da guerra entre Rússia e Ucrânia, e os astros apontavam que não haveria intenção de trégua no conflito. “Podemos vivenciar momentos de extrema tensão na política mundial”. Atualmente, as atenções estão voltadas para a guerra no Oriente Médio, ainda que a Ucrania continue invadida pelos russos.

Por fim, perguntamos se Jade Picon, que tinha acabado Travessia, teria chance de emplacar outros trabalhos na TV. “Pode alavancar sua carreira de atriz. Ano que promete muito trabalho, propostas e desafios em relação ao cansaço”. Pelo menos na TV, não se viu mais Jade.

