O que Daniel Alves perguntou a ex-mulher em visita à prisão

Ex-mulher de Daniel Alves, Dinorah Santana conversou com a imprensa espanhola na saída centro penitenciário de Can Brians 2, onde o jogador está preso desde o final de janeiro após ser acusado de estupro. Ao jornal El Periódico, Dinorah, com quem Daniel foi casado por 10 anos, explicou que conversou com o ex-marido sobre os filhos que tem com o atleta, Daniel Junior e Vitoria, de 16 e 15 anos, respectivamente. “Ele perguntou sobre os filhos, falamos dos estudos deles, basicamente só sobre eles. É complicada a situação para eles. Temos que levar em conta que Daniel tem família e filhos e muita vezes nem tudo o que dizem sobre ele é verdade, e isso pesa muito na vida dos filhos”, lamentou. Dinorah também reafirmou que acredita na inocência de Daniel. “Sim, eu e nossos filhos acreditamos na inocência dele”.

Já a atual mulher de Daniel Alves, a modelo Joana Sanz, cada vez mais tenta viver a vida normalmente. Ela marcou presença em um lançamento de uma clínica de estética da empresa Sesderma, em Dubai. O evento de luxo aconteceu no restaurante Sushi 99. Ao ser questionada pelos jornalistas o que significa trabalhar nestes momentos difíceis em sua vida — a prisão de Daniel Alves e o falecimento de sua mãe —, ela enfatizou que “é o mesmo de sempre”. A modelo não fala abertamente sobre a acusação contra Daniel desde a prisão.