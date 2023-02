O novo depoimento que complica situação de Daniel Alves

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O mais recente depoimento de Daniel Alves para a Justiça espanhola agravou a situação do craque, segundo veículos do país. De acordo com informações publicadas no portal de notícias esportivas Informalia, o jogador admitiu que houve penetração vaginal na vítima, algo que ele próprio negou no início da investigação. Agora, cabe aos promotores do caso determinar se o ato teria sido consentido ou não.

“O corpo de delito elaborado pelo Hospital Clinic de Barcelona, especializado em agressões sexuais, confirmou que houve a penetração vaginal e certifica a existência de hematomas, arranhados e mordidas no corpo da jovem, somados ao estado de nervosismo e ansiedade que ela apresentou depois de seu encontro com Daniel Alves”, diz o site espanhol. Daniel segue preso e aguarda o julgamento de seu pedido de liberdade provisória.