O recado enigmático da mulher de Daniel Alves

A modelo Joana Sanz compartilhou, nesta quinta-feira, 2, um texto enigmático nas redes sociais que fala sobre “deixar as coisas irem”. O trecho publicado pela mulher de Daniel Alves, preso desde janeiro pela acusação de estupro, é parte do livro A Gentle Reminder, da escritora Bianca Sparacino.

“Você tem que deixar ir. Você tem que deixar ir porque quando você segura, quando você mantém algo vivo dentro de você, você está permitindo que seu passado ocupe o espaço em seu coração e em sua mente que é destinado ao seu futuro (…). Você tem que aceitar que coisas bonitas terminam, que as pessoas vão embora, que às vezes dois seres humanos não batem as probabilidades, e você precisa achar um final nisso”, consta em parte do texto. A modelo não deixou claro se a postagem teria relação com o casamento com Daniel Alves. Ela já chegou a negar que houve pedido de divórcio.

A mais recente manifestação da defesa do jogador disse à Justiça espanhola que não houve estupro pois a vítima estava lubrificada durante o ato, alegando que isso é consentimento. O advogado de Daniel Alves usou um relatório médico do hospital onde a vítima foi atendida, que não apontou lesões vaginais típicas de relações sexuais secas. É necessário lembrar que é consenso entre ginecologistas que a presença de lubrificação não é sinônimo de excitação e a secreção vaginal pode acontecer por diferentes fatores.