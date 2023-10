O motivo para bolsonaristas se revoltarem com campanha da Lacta

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Atualizado em 16 out 2023, 10h52 - Publicado em 16 out 2023, 09h00

Como se não houvesse nada mais palpitante no Brasil e no mundo para ser motivo de preocupação política, a nova campanha publicitária do chocolate Bis, realizada pelo influenciador digital Felipe Neto, gerou disputa entre parlamentares governistas e bolsonaristas. A escolha de Neto para a propaganda do produto da Lacta não agradou a oposição, que começou a promover um boicote à marca. A hashtag #BisNuncaMais chegou a ser um dos assuntos mais comentados do X (antigo Twitter) no último final de semana. Diante da ofensiva, senadores governistas como Randolfe Rodrigues (Sem Partido-AP) e Humberto Costa (PT-PE) posaram com chocolates em apoio ao influenciador. O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), que, no passado, já teve discussões públicas com Neto, esteve no lado contrário. “E claro, #BisNuncaMais”, escreveu o parlamentar.

Após publicação da nota, a marca assim se manifestou através de um comunicado: “A Mondelez Brasil, fabricante da marca BiS, reforça que suas contratações de influenciadores estão relacionadas unicamente a sua relevância no universo gamer e de entretenimento, sem qualquer vínculo ou apoio político de qualquer natureza. Como líder no mercado de snacks no Brasil e no mundo, a Mondelez reafirma seu absoluto respeito à diversidade de opiniões”.

Siga